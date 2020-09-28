Меры властей Москвы против коронавируса назвали недостаточными

Сроки второй волны коронавируса зависят от действий населения и российских властей. Об этом на пресс-конференции НСН «Вакцина или таблетки: что спасёт россиян от коронавируса?» заявила исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова.

«Приход второй волны коронавируса зависит, с оной стороны от сознательности граждан. С другой – от действий наших властей. Я ужаснулась сегодня – по Москве больше 2000 заражений, по стране – больше 8000. Я понимаю, что экономистам страшно от одной мысли, что нас опять закроют на изоляцию. Но нужно выбирать между экономикой и жизнью. Цифры достаточно пугающие. Руководство Москвы уже обвиняют, что они недостаточно жестко действуют. По моему мнению, нужно действовать жестче. В регионах ситуация совсем ужасная. Похоже, после первой волны все расслабились», - признала Завидова.

Ранее на пресс-конференции НСН она заявила, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» не доказана.

