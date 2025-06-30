В Госдуме предупредили об опасности бесплатных VPN-сервисов
Западные площадки, доступ к которым сегодня ограничен в РФ, стимулируют использование различных бесплатных анонимайзеров, что грозит кражей личных данных, заявил в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.
Если вы пользуетесь бесплатными VPN-сервисами, будьте готовы к тому, что ваши данные могут украсть и слить в Сеть. Об этом в пресс-центре НСН рассказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
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«В России существует проблема, связанная с тем, что западные площадки стимулируют использование различных анонимайзеров (приложений с VPN). Мы много раз говорили о том, что бесплатный VPN - прямое окошко к вашим персональным данным. Возможны утечки данных. Не рекомендуется использовать такие VPN-сервисы», - сказал собеседник НСН.
Ранее Кирьянов в пресс-центре НСН посоветовал россиянам поменять пароли на всех значимых ресурсах и перейти с зарубежных платформ на российские, чтобы защитить свои аккаунты от взломов.
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