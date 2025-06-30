«До 100 тысяч человек»: В IT-отрасли указали на дефицит качественных кадров

Сейчас на рынке IT наблюдается дефицит профессионалов, вместе с тем вузы и курсы выпускают огромное количество специалистов, которые не являются достаточно компетентными, заявил в пресс-центре НСН Артем Русов.

По разным данным, в IT-индустрии не хватает от семи до ста тысяч специалистов. Об этом в пресс-центре НСН рассказал тестировщик программного обеспечения, блогер Артем Русов.

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«Я читал исследования, по разным данным, от семи до ста тысяч человек не хватает в IT-индустрии на различные должности. По статистике, четыре тысячи студентов схожих специальностей выходят из вузов, еще четыре тысячи - из училищ и колледжей. Конечно, это количество не закрывает потребности рынка, и не все выпускники вузов смогут устроиться в компанию. Если выпускник грамотно подходит к обучению и на последних курсах ищет стажировку, вовлекается в проекты и приходит на рынок уже с понимаем того, что он должен знать для бизнеса, то это хорошо. Но дефицит в качественных кадрах всегда будет. Огромное количество специалистов, вышедших с курсов, просто не соответствует требованиям рынка», - рассказал он.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил в пресс-центре НСН, что в России необходимо повысить стоимость телефонного звонка, чтобы снизить уровень телефонного мошенничества.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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