Депутат Кирьянов: Каждому россиянину с телефоном звонили мошенники
Сегодня установка вообще не разговаривать с незнакомцами по телефону становится все более актуальной, даже банальный звонок под видом соцопроса представляет опасность, заявил НСН Артем Кирьянов.
В России, наверное, не осталось человека с мобильным телефоном, с кем бы еще ни разу не связывались мошенники, заявил в пресс-центре НСН зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
«С каждым человеком в России, у которого есть мобильный телефон, связывались мошенники, но с различным результатом. Кто-то попадался на их уловки, перечислял какие-то деньги, некоторые сумели отбиться. Но, думаю, за эти годы звонили каждому, а некоторым и десятки раз. Даже когда вам звонят по каким-то бытовым вопросам, например, соцопрос, который мы иногда раньше соглашались пройти, то теперь это уже инструментарий мошенников. Просто даже для записи голоса. Правило не разговаривать с незнакомцами становится все более актуальным», - рассказал он.
Ранее в Министерстве внутренних дел опровергли сообщения о масштабной утечке 16 миллиардов паролей. Как заявили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, речь идет не о новой хакерской атаке, а о компиляции данных, собранных за длительный период с помощью вредоносного ПО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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