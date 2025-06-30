В отрасли раскрыли причину масштабных утечек персональных данных
Несмотря на то, что многие крупные корпорации следят за безопасностью, атаки извне могут стать причиной слива данных, а у мелких предприятий нет достаточных ресурсов для хорошей безопасности, заявил в пресс-центре НСН Артем Русов.
В основном причиной масштабных утечек данных становятся внешние атаки на компании, однако бывают ситуации, когда мошенники выуживают информацию лично от сотрудников. Об этом в пресс-центре НСН рассказал тестировщик программного обеспечения, блогер Артем Русов.
«Все, что появляется в интернете, становится общественным достоянием. Порядка 80% утечек персональных данных происходят из-за внешних атак. Однако мы не исключаем варианты, что мошенники связываются с людьми и получают какую-то информацию от них самих. Что касается внутренних ошибок, то это культура безопасности самой компании. Обычно у больших компаний все хорошо с безопасностью, однако мы все равно видим новости об утечках данных даже у гигантов. У маленьких компаний, которые тоже работают с персональными данными, не всегда есть возможность уделять время безопасности», - рассказал он.
Ранее Русов в пресс-центре НСН заявил, что, по разным данным, в IT-индустрии не хватает от семи до ста тысяч специалистов.
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