Клименко предложил повысить стоимость звонков для борьбы с мошенниками
Сейчас в России звонок стоит один рубль, тогда как в Китае, для сравнения, условно, 10 тысяч рублей, что существенно снижает там статистику телефонных мошенничеств, заявил в пресс-центре НСН Герман Клименко.
Главный шаг, который необходимо предпринять, чтобы снизить масштабы телефонного мошенничества в России, - это поднять стоимость звонка. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
«В Китае тоже есть мошенники, но не в таком количестве, как в России. Причина частых звонков от мошенников в России - очень низкая стоимость звонка. Рубль за звонок у нас против условных десяти тысяч рублей в Китае. В Китае дорогие звонки, поэтому и мошенников меньше. Пока мы не повысим стоимость звонков, мы будем бороться с ветряными мельницами. Приведу в пример Дубай: там нельзя позвонить по Telegram, потому что надо все согласовать и получить лицензию», - рассказал он.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН предупредил, что использование бесплатных VPN-сервисов грозит утечками данных.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В «Форсаже 11» вернется Брайан О’Коннор
- Евросоюз на шесть месяцев продлил экономические санкции против РФ
- В России заблокировали доступ к сайтам 15 европейских изданий
- Авиасалон МАКС снова проведут в онлайн-формате
- В Баку в офисе «Sputnik-Азербайджан» проходят обыски
- СМИ: На улице Плеханова в Москве произошел взрыв
- В российском мессенджере Мax зарегистрировался миллион пользователей
- В Риге демонтировали мемориальную доску советскому писателю Пикулю
- Умер главный дирижер ансамбля «Березка» Леонид Смирнов
- МЧС: На западе Москвы загорелись строительные леса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru