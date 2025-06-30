В Госдуме рассказали, как не допустить утечки персональных данных

Необходимо внимательно следить за всеми своими аккаунтами и мониторить все, что в них происходит, заявил в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что пароли на важных сервисах нужно регулярно менять. Также, по его словам, важно двухфакторную аутентификацию.

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«Поменяйте пароли на всех значимых для вас аккаунтах, на всех сервисах, которые имеют какое-то отношение к вашим персональным данным. Настройте двухфакторную аутентификацию, пусть вам дополнительно позвонят, свяжутся еще каким-либо способом. Обязательно следите за тем, что происходит в ваших аккаунтах. Иногда мошенники обходятся и без вашего участия, а ваши близкие страдают, переводя деньги. Сейчас устраивают сборы денег уже не в долг, а более изощренно. Плюс, перейдите на российские сервисы, так как иностранные не соблюдают законодательство РФ», - рассказал он.

Ранее Кирьянов в пресс-центре НСН рассказал, что в России не осталось ни одного человека с телефоном, которому бы не звонили телефонные мошенники.

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ФОТО: ТАСС/ Сергей Булкин
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