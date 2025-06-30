В Госдуме рассказали, как не допустить утечки персональных данных
30 июня 202512:42
Валентина Лезина
Необходимо внимательно следить за всеми своими аккаунтами и мониторить все, что в них происходит, заявил в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.
Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что пароли на важных сервисах нужно регулярно менять. Также, по его словам, важно двухфакторную аутентификацию.
«Поменяйте пароли на всех значимых для вас аккаунтах, на всех сервисах, которые имеют какое-то отношение к вашим персональным данным. Настройте двухфакторную аутентификацию, пусть вам дополнительно позвонят, свяжутся еще каким-либо способом. Обязательно следите за тем, что происходит в ваших аккаунтах. Иногда мошенники обходятся и без вашего участия, а ваши близкие страдают, переводя деньги. Сейчас устраивают сборы денег уже не в долг, а более изощренно. Плюс, перейдите на российские сервисы, так как иностранные не соблюдают законодательство РФ», - рассказал он.
Ранее Кирьянов в пресс-центре НСН рассказал, что в России не осталось ни одного человека с телефоном, которому бы не звонили телефонные мошенники.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru