20.10.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Удар по кошельку. Как сильно вырастут цены на продукты?»

По сообщениям СМИ индекс мировых цен на продовольствие вырос на 27% за год. По мнению экспертов, такую динамику рост цен на продукты показал впервые за 40 лет. Россию это также не обошло стороной, Минэкономразвития России резко ухудшило прогноз инфляции по итогам 2021 года. В ведомстве считают, что она повысится на 1,6 процентного пункта — с 5,8 до 7,4 процента и основной вклад в общий рост цен вносит продовольственная инфляция, особенно подорожание плодоовощной продукции и мяса.

В ходе пресс-конференции участники расскажут:

С чем связан резкий рост цен на продукты?

На какие категории продуктов продовольственной корзины сильнее всего выросли цены?

Возможно ли приостановить продовольственную инфляцию?

Какие прогнозы инфляции на 2022 год?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите конкуренции Алексей Ситников ;

; Председатель Картофельного Союза Сергей Лупехин;

Директор департамента аналитики СОЮЗМОЛОКО Алексей Воронин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



