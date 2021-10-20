Самим не хватает. Эксперты заявили о снижении экспорта картофеля

Председатель Картофельного Союза Сергей Лупехин отметил, что внутренние цены значительно превышают внешние. 

В этом году в отрасли не ожидают высокого экспорта, так как внешние цены не конкурируют с высокими внутренними, заявил председатель Картофельного Союза Сергей Лупехин в пресс-центре НСН.

«Экспорт и импорт сильно зависят от соотношения внутренних и внешних цен. В начале сезона мы экспортировали рекордные 600 тысяч тонн картофеля, а импортировали где-то 500 тысяч. В этом году, учитывая высокие внутренние цены, которые не конкурируют с внешними ценами, экспорт картофеля пока под вопросом. Его пока не хватает в РФ. Его выгодно продавать внутри страны, при этом продукты переработки картофеля – чипсы, например, картофельное пюре у нас активно покупаются другими странами», - рассказал Лупехин.

Повышение себестоимости привело к потере рентабельности в молочной отрасли, заявил ранее директор департамента аналитики СОЮЗМОЛОКО Алексей Воронин в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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