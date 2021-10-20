Специалисты рассказали, какие продукты подорожают больше всего

Председатель Картофельного Союза Сергей Лупехин уверен, что цены на продукты растениеводства продолжат расти в первую очередь.

Цены на продукты растениеводства будут расти в большей степени, заявил председатель Картофельного Союза Сергей Лупехин в пресс-центре НСН.

«Растет мировой спрос на продукты растениеводства, зерновые культуры, это очень четко видно по ценообразованию. Меньшая составляющая – продукция молочного и мясного животноводства», - рассказал он.

В свою очередь, директор департамента аналитики СОЮЗМОЛОКО Алексей Воронин в пресс-центре НСН объяснил постепенное снижение темпов прироста цен.

Самим не хватает. Эксперты заявили о снижении экспорта картофеля

«На ряд категорий достигнуты уже очень серьезные уровни цен, дальнейшие темпы прироста будут накладываться на уже эти высокие уровни. В дальнейшем годовые темпы могут начать замедляться», - отметил он.

Рост численности населения, пандемия и условия функционирования отрасли по производству продуктов питания привели к росту цен по всему миру, заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите конкуренции Алексей Ситников в пресс-центре НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Цены На Продукты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры