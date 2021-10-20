Специалисты рассказали, какие продукты подорожают больше всего

Цены на продукты растениеводства будут расти в большей степени, заявил председатель Картофельного Союза Сергей Лупехин в пресс-центре НСН.

«Растет мировой спрос на продукты растениеводства, зерновые культуры, это очень четко видно по ценообразованию. Меньшая составляющая – продукция молочного и мясного животноводства», - рассказал он.

В свою очередь, директор департамента аналитики СОЮЗМОЛОКО Алексей Воронин в пресс-центре НСН объяснил постепенное снижение темпов прироста цен.