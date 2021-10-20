В Госдуме назвали три причины роста цен на продукты

Рост численности населения, пандемия и условия функционирования отрасли по производству продуктов питания привели к росту цен по всему миру, заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите конкуренции Алексей Ситников в пресс-центре НСН.

«Мы все отмечаем рост цен на продукты питания, не только в нашей стране, а по всему миру. Причин несколько. На мой взгляд, первое – это рост населения. Второе – пандемия, которая разорвала серьезные транснациональные логистические и производственные цепочки, в результате которых выявилась неравномерность производства и потребления продуктов питания. Третье – это волатильность рынков, уход инвесторов, уход внимания экономистов и политиков с производства продуктов питания, большое движение в области поиска углеродного следа в производствах», - рассказал Ситников.

Продукты в России продолжат дорожать, реальная покупательская способность не будет догонять рост цен и многим россиянам придется от многого отказываться, чтобы удовлетворить первичные потребности. Такой прогноз в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» накануне дал руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.

