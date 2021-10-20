«Аномальный рост цен». Россияне перестали выращивать картофель

Климат и сложная ситуация на рынке труда повысила цены на картофель в начале осени, на данный момент ситуация стабилизируется, заявил председатель Картофельного Союза Сергей Лупехин в пресс-центре НСН.

«Были заявлены цифры – 5,4 миллиона тонн уже собрано, уборка продолжается. С учетом более позднего созревания картофель нарастает, и большая вероятность того, что урожай может быть не меньше прошлого года. Итоги будут подведены после того, как весь урожай будет собран и размещен в хранилищах. Был сложный сезон в этом году – и по климату, и по трудовым мигрантам, нарушение логистических цепочек. Стоимость услуг резко выросла. По климату – на три недели позже вхождение в посевную кампанию», - отметил он.

По его словам, цены на картофель резко подскочили в сентябре из-за повышенного спроса, на данный момент ситуация стабилизировалась.

«Здесь еще есть такая тенденция, связанная с тем, что идет резкое уменьшение производства картофеля в личных подсобных хозяйствах. Еще в советское время порядка 80% всего объема картофеля выращивалось у частников. Сейчас за 20 лет на 20 миллионов тон уменьшилось производства картофеля. Это частники, которые его не вырастили и побегут в магазин, спрос растет, поэтому в сентябре аномально цены резко пошли вверх. Но на прошлой неделе цены на картофель расти перестали, цены стабилизируются», - рассказал Лупехин.

Рост численности населения, пандемия и условия функционирования отрасли по производству продуктов питания привели к росту цен по всему миру, заявил ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите конкуренции Алексей Ситников в пресс-центре НСН.

