«Цены побегут вниз». Назван основной способ борьбы с продовольственной инфляцией
Председатель Картофельного Союза Сергей Лупехин призвал создавать в стране условия для роста предложения.
Необходимо работать с объемом предложения на рынке продовольствия, чтобы победить инфляцию, заявил председатель Картофельного Союза Сергей Лупехин в пресс-центре НСН.
«Самый простой способ борьбы с продовольственной инфляцией – это увеличить предложение продукции на рынке. Для этого иметь больше продукты, чтобы увеличение предложения опережало спрос. Тогда цены побегут вниз, продовольственная инфляция исчезнет. Для того, чтобы было больше продукта, нужно сейчас создать соответствующие условия, чтобы люди были мотивированы продукцию выращивать», - объяснил он.
Ранее Лупехин рассказал, что с каждым годом всё меньше россиян выращивают картофель в своих подсобных хозяйствах.
Рост численности населения, пандемия и условия функционирования отрасли по производству продуктов питания привели к росту цен по всему миру, заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите конкуренции Алексей Ситников в пресс-центре НСН.
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