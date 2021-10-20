«Прирост не более 1%». В «Союзмолоке» рассказали о проблемах с производством
Директор департамента аналитики СОЮЗМОЛОКО Алексей Воронин заявил о значительном сокращении производства молока из-за роста себестоимости.
Повышение себестоимости привело к потере рентабельности в молочной отрасли, заявил директор департамента аналитики Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Алексей Воронин в пресс-центре НСН.
«В молочной отрасли ситуация в настоящий момент достаточно сложная сохраняется. Производители молочной продукции выполняли свои обязательства перед населением вместе с организациями розничной торговли и сдерживали повышение цен. В то же время это привело к негативным последствиям у производителей, как сырого молока, так и готовой молочной продукции. Молочная отрасль тут не является каким-то исключением, производители столкнулись с серьезным повышением себестоимости. Рыночная цена на продукцию росла медленнее, чем себестоимость ее переработки», - рассказал Воронин.
По его словам, повышение цен на удобрения, корма, электроэнергию и трудовые ресурсы привело к значительному сокращению производства молока.
«В итоге мы замечаем серьезное замедление темпов роста производства товарного молока. Если в предыдущие годы мы прирастали примерно на миллион тонн, в текущем году мы ожидаем прироста не более 1% - 150 тысяч тонн. Связан это с тем, что сельхозпроизводители сильно потеряли в рентабельности, кто-то вынужден уходить, кто-то уходит по экономическим причинам», - объяснил эксперт.
Рост численности населения, пандемия и условия функционирования отрасли по производству продуктов питания привели к росту цен по всему миру, заявил ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите конкуренции Алексей Ситников в пресс-центре НСН.
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