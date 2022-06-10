Юбилей музыкального коллектива «Город 312»

16.06.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная 20-летию музыкального коллектива «Город 312».

Свой юбилей группа «Город 312» планирует отметить презентацией нового альбома в одном из московских клубов. Коллектив представит уже пятый по счету альбом «Здесь и сейчас». Изначально «горожане» планировали назвать его «Белая ворона», но, после того, как все треки были собраны в единую концепцию, Игорь Матвиенко предложил музыкантам композицию «Здесь и сейчас», которая в итоге и дала название всему альбому.

За 20 лет творческого пути музыканты выпустили огромное количество хитов, сняли 16 клипов, записали 4 альбома, снялись в фильмах и сериалах, параллельно собирая всевозможные российские премии — «Золотой граммофон», Премию Муз-ТВ, MTV Russian Music Awards, ZD Awards и другие. На сегодняшний день группа продолжает вести активную гастрольную жизнь.

Участники пресс-конференции:

Ая (Светлана Назаренко) российская и киргизская певица, вокалистка группы «Город 312»;

российская и киргизская певица, вокалистка группы «Город 312»; Дим (Дмитрий Притула) клавишник и бэк-вокалист группы «Город 312»

В ходе пресс-конференции участники расскажут:

Каким будет празднование 20-летия группы «Город 312»?

Как проходила запись нового альбома «Здесь и сейчас»?

Чего слушателям ожидать от нового альбома «Здесь и сейчас»?

Планируется ли у группы «Город З12» гастрольный тур в ближайшее время?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

+7 903 594-54-37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

