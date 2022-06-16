Философский подход: «Город 312» о том, как сумели «прожить» вместе 20 лет
Клавишник и бэк-вокалист группы «Город 312» отметил, что у членов коллектива схожие музыкальные вкусы.
Клавишник и бэк-вокалист группы «Город 312» Дим (Дмитрий Притула) в пресс-центре НСН признался, что философское отношение к минусам партнеров помогло группе сохранить коллектив.
«Мы всегда смотрим в одну сторону, у нас музыкальные вкусы схожи. Это очень важно. Я смотрел на примере других коллективов – бывает, что люди не могут сойтись в одной точке, потому что у них разный вкус. Нам очень повезло. Плюс со временем мы становимся более мудрыми, воспринимаем ошибки друг друга философски, мы ценим друг друга за наши плюсы. Потому что минусы увидеть просто», - отметил музыкант.
Вокалистка группы «Город 312» Ая добавила, что разногласия бывают, но меркнут на фоне результатов совместной работы коллектива.
«Можно, конечно, списывать на то, что мы все нервные. У меня есть позиция, с которой я живу уже лет семь. Вот ты злишься на человека, если он плохо поступил, ты возьми собери всех нас и скажи: ты видела, какой продукт получается от совместной работы всех этих разных людей? В коллективе у нас подонков нет, просто разные», - подчеркнула певица.
Ранее Ая в пресс-центре НСН рассказала о презентации нового альбома – призналась, что волнуется и боится забыть слова.
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