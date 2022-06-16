«Боюсь забыть слова»: Вокалистка группы «Город 312» о презентации нового альбома

Вокалистка группы «Город 312» Ая в пресс-центре НСН рассказала о презентации нового альбома – призналась, что волнуется и боится забыть слова.

«Первым клипом на песню из нового альбома вышел клип на песню «Конверт». Он уже давно в сетях, на музыкальных каналах. Песня «Здесь и сейчас» выходит в качестве клипа завтра. Очень жду презентацию 23 июня, страшно волнуюсь. Потому что всегда новые песни – это новое ощущение, хиты тоже будут, но все внимание будет уделено новым песням. Это очень сложно, я даже поставлю на пюпитр тексты, от волнения мелькают белые листы», - рассказала певица.

Клавишник и бэк-вокалист группы «Город 312» Дим (Дмитрий Притула) отметил, что послушать альбом уже можно на Яндекс.Музыка, VK Музыка, YouTube Music, Apple Music и других платформах – практически везде.

