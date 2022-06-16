Проснулись знаменитыми: «Город 312» о самых значимых событиях в истории группы

Вокалистка группы «Город 312» Ая в пресс-центре НСН рассказала о самых значимых событиях в истории группы, подчеркнув, что все началось с выхода альбома «213 дорог».

«Первый пункт – это выпуск пробного альбома «213 дорог», который мы презентовали на «Горбушке». Именно там наш продюсер Андрей Лукинов впервые нас увидел, подошел к звукорежиссеру и спросил, есть ли у них диск. Наш звукорежиссер продал ему за 200 рублей наш альбом. Благодарность всем людям, благодаря которым мы презентовали этот альбом», - вспомнила она.

Со своей стороны, клавишник и бэк-вокалист группы «Город 312» Дим (Дмитрий Притула) назвал важным событием выход клипа на песню «Останусь».

«Второе событие – выход клипа «Останусь». Песня, которая была неформатная. И тут вдруг выходит клип, такой был мощный резонанс. И мы просто просыпаемся в какой-то день очень популярными, у нас берут автографы, фотографируются с нами», - рассказал он.

Ая добавила, что третье важное событие у группы еще впереди. «Мы хотим не наследить, а оставить след», - отметила она.

