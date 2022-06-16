Группа «Город 312» представила новый альбом «Здесь и сейчас»

Презентация нового альбома переносилась несколько раз, на год перенесли и празднование 20-летия группы «Город 312», рассказала российская и киргизская певица, вокалистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) в пресс-центре НСН.

«Самое главное – это презентация 23 июня в «Урбане». Мы сумели заявить о презентации загодя, все, кому нужно, услышали и придут. Мы успели выложить наш новый альбом на платформах. По-хорошему день рождения группы «Город 312» отмечается 14 октября, по идее мы должны были праздновать, но мы решили свести все вместе – и эту презентацию, которую мы все время откладывали»,- рассказала певица.

За 20 лет творческого пути музыканты выпустили огромное количество хитов, сняли 16 клипов, записали 4 альбома, снялись в фильмах и сериалах, параллельно собирая всевозможные российские премии — «Золотой граммофон», Премию Муз-ТВ, MTV Russian Music Awards, ZD Awards и другие. На сегодняшний день группа продолжает вести активную гастрольную жизнь. Свой юбилей группа «Город 312» планирует отметить презентацией нового альбома в одном из московских клубов.

