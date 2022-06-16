«Непредсказуемая судьба»: Группа «Город 312» о выборе треков для нового альбома
Вокалистка группы «Город 312» Ая отметила, что некоторые песни зазвучали актуально только сейчас, приобрели новый смысл.
Вокалистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) в пресс-центре НСН объяснила, почему некоторые «старые» песни вошли в новый долгожданный альбом группы только сейчас.
«Нам даже сказали, что 18 треков - это слишком много... Сейчас это немного. За то время, за которое «Город 312» не выпускала альбомы… я не буду только грешить на одну пандемию, но мы должны были выдать штук 50 в одном альбоме. Некоторые вещи не вышли раньше, потому что им было не время тогда выходить. Они не вошли раньше не потому что мы про них забыли, мы просто понимали, что в концепцию того времени они в стороне стояли. Сейчас у трех песен такая вторая жизнь, публичная, новая. Они сегодня звучат очень актуально, что-то мы допели, что-то перепели, мы ими стали жить, теперь показываем их вам», - рассказала Ая.
Клавишник и бэк-вокалист группы «Город 312» Дим отметил, что выбирать треки в альбом всегда сложно, непонятно, как воспримет новое произведение аудитория.
«Мы всегда находимся внутри и не знаем, как публика отреагирует на песню. Первое – песня должна удовлетворять каждого из нас, дальше уже непредсказуемая судьба», - добавил он.
Ранее он рассказал, что послушать альбом уже можно на Яндекс.Музыка, VK Музыка, YouTube Music, Apple Music и других платформах – практически везде.
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