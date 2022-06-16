«От кошечки до фурии»: Вокалистка «Город 312» пообещала «выплеснуть всё» в сольном альбоме
16 июня 202213:22
Евгения Желудкова
Ая отметила, что в новом альбоме будут отражены все женские темы. Коллеги по группе с пониманием отнеслись к этому проекту.
Вокалистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) в пресс-центре НСН отметила, что коллеги по группе с пониманием отнеслись к ее желанию выпустить сольный альбом, материалы для которого у неё копились уже давно.
«Реакция коллег была нормальная, у ребят появилось параллельное дело, где они могли себя реализовать. Я очень неспокойная, мне нужно постоянно что-то делать, я их трясла, а они и так работали, писали. Потом я начала мучить продюсера вместе с Игорем Матвиенко. Мы даже с фильмом поработали, были отдельные работы для открытия Олимпиады. Пока я работаю, я никого не трогаю. Потом опять пауза, пандемия. У меня было много песен, которые мне передавали как вокалистке, а я понимала, что в «Город» они не войдут. Они откладывались, и я понимаю, что это женские темы. И вот получилась чисто женская история, такой будет контрастный – от кошечки до фурии. Я там выплесну все, все, что нажито за эти годы, к середине октября мне нужно свой альбом доделать», - рассказала она.
Ранее Ая в пресс-центре НСН рассказала о презентации нового альбома группы – призналась, что волнуется и боится забыть слова.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru