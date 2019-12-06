6.12.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Тут русский софт…»: Что ждёт рынок гаджетов в 2020 году?

Уже через полгода в России нельзя будет приобрести гаджеты без предустановленного отечественного программного обеспечения. Соответствующий законопроект подписан Президентом России Владимиром Путиным. По мнению авторов законопроекта, эта мера позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий. Под ограничение попадут смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «Смарт-ТВ». В ФАС данную инициативу поддержали, уточнив, что она расширит ассортимент гаджетов для покупателей и поддержит российские компании. За отказ от предустановки российского программного обеспечения предусмотрены штрафы до 1 млн рублей. Однако потребители встревожены тем, что многие полюбившиеся производители, в том числе лидеры рынка, могут уйти из России. Сами производители гаджетов обращались к Владимиру Путину с просьбой отклонить законопроект, в связи с тем, что он ухудшит обстановку на рынке и приведёт к его монополизации, однако закон все равно был подписан.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о том, какие изменения претерпит рынок гаджетов в 2020 году и не покинут ли крупные производители смартфонов, компьютеров и телевизоров Россию.

Участники пресс-конференции:

Со-автор законопроекта, депутат Госдумы РФ Олег Николаев;

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко;

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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