Интернет-омбудсмен: потребители не заметят внедрение отечественного софта
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция «Тут русский софт…»: Что ждёт рынок гаджетов в 2020 году? Она посвящена законопроекту, согласно которому через полгода в России нельзя будет приобрести гаджеты без предустановленного отечественного программного обеспечения. Документ уже подписал президент России Владимир Путин.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев уверяет, что все изменения коснутся только бизнесменов, потребители же никакой разницы не заметят.
«Потребители вообще не заметят разницы. Законопроект, с точки зрения идейного смысла, правильный. Это лишь проблемы для бизнеса. Цены могут изменится только в самом начале во время перехода. Речь идет только о розничных продажах», - говорит эксперт.
Стоит отметить, что ранее производители гаджетов просили Владимира Путина отклонить законопроект, как он, по их мнению, ухудшит ситуацию на рынке и приведет к его монополизации. У потребителей инициатива также вызывает опасения, так как, по их мнению, из России могут уйти полюбившиеся гаджеты.
Прямую трансляцию пресс-конференции можно посмотреть здесь.
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