Автор законопроекта о русском софте опроверг исчезновение гаджетов с рынка

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция «Тут русский софт…»: Что ждёт рынок гаджетов в 2020 году?» Она посвящена законопроекту, согласно которому через полгода в России нельзя будет приобрести гаджеты без предустановленного отечественного программного обеспечения. Документ уже подписал президент России Владимир Путин.

Соавтор законопроекта, депутат Госдумы РФ Олег Николаев опроверг версию, что с 1 июля, после вступление законопроекта в силу, с полок магазинов пропадут гаджеты ключевых производителей. Об этом ранее говорили некоторые эксперты.

«Принятие данного закона никак не предполагает, что у нас пропадут электронные устройства. Документ предполагает, что помимо тех программных приложений зарубежных разработчиков, которые сейчас существуют, будет приложение отечественного производства. Законопроект направлен ровно на это. Он носит антимонопольный характер, так как вносит изменения в Закон о защите прав потребителей», – заверил спикер.

Также Николаев добавил, что право определить перечень сложных электронных технических устройств, согласно законопроекту, передано правительству РФ.

Стоит отметить, что ранее производители гаджетов просили Владимира Путина отклонить законопроект, как он, по их мнению, ухудшит ситуацию на рынке и приведет к его монополизации. В ФАС же уверены, что инициатива расширит ассортимент гаджетов для покупателей и поддержит российские компании.



Посмотреть прямую трансляцию пресс-конференции можно в пресс-центре НСН.

