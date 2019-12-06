Мариничев: Из-за «русского софта» упаковки гаджетов будут вскрывать

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция «Тут русский софт…»: Что ждёт рынок гаджетов в 2020 году? Она посвящена законопроекту, согласно которому через полгода в России нельзя будет приобрести гаджеты без предустановленного отечественного программного обеспечения. Документ уже подписал президент России Владимир Путин.

С появлением русского софта возникнут определенные неудобства. Об этом в ходе пресс-конференции заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. В частности, речь идет о вскрытии упаковки гаджетов.

«Если сейчас мы можем подарить телефон в упаковке в том виде, в каком мы его знаем, то после вступление законопроекта в силу с каким-то набором аппаратов мы не сможем так сделать. Гаджет будут вскрывать, производить инсталляцию отечественного программного обеспечения и потом обратно запаковывать. Но, если те же китайские компании будут предустанавливать все, как требует законопроект, потребитель не заметит разницы», – заявил эксперт.

Ранее Мариничев в рамках пресс-конференции НСН также заверил, что цены на гаджеты не изменятся в связи с внедрением русского софта.

За отказ от предустановки российского программного обеспечения предусмотрены штрафы до 1 млн рублей.

Посмотреть видео-трансляцию пресс-конференции НСН можно здесь.

