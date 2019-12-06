Мариничев: Закон о «русском софте» хорошую идею превратит в госмонополию

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция «Тут русский софт…»: Что ждёт рынок гаджетов в 2020 году? Она посвящена законопроекту, согласно которому через полгода в России нельзя будет приобрести гаджеты без предустановленного отечественного программного обеспечения. Документ уже подписал президент России Владимир Путин.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что, по его мнению, задача государства – помогать отечественным компаниям, а не создавать госмонополию.

«Логически делать такой законопроект правильно. Государство должно защищать свои интересы, свои компании, своих граждан, но то, как это реализовано сейчас – это ужасно. Мы хорошую затею превращаем в государственную монополию. Именно поэтому производители были против, и я их поддерживаю», - заявляет интернет-омбудсмен.