Интернет-омбудсмен рассказал о проблемах российских компаний из-за «русского софта»

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция «Тут русский софт…»: Что ждёт рынок гаджетов в 2020 году? Она посвящена законопроекту, согласно которому через полгода в России нельзя будет приобрести гаджеты без предустановленного отечественного программного обеспечения. Документ уже подписал президент России Владимир Путин.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев уверен, что законопроект может негативно сказаться на российских интернет-компаниях.

«На мой взгляд, разумнее было бы сделать законодательную инициативу именно в классе категорийности программного обеспечения, которое должно иметь альтернативу на устройствах, продающихся на территории РФ. С возможностью кастомизированного изменения программ обеспечения самим пользователем. Тогда государство могло бы задавать категории программного обеспечения, которые должны быть с альтернативой с российским софтом. Допустим, поисковик, почта, мессенджер. А уже производитель сам находил бы и договаривался с российской компанией. Здесь бы однозначно работала конкурентная среда. Не было бы никакого участия государств, которое теперь вмешалось в рынок. Не было бы коррупционной составляющей. А этот закон от лукавого. Он все переложил на государство. Это ухудшает состояние российских интернет-компаний с точки зрения привнесения своих услуг на территории РФ», - говорит эксперт.

Стоит отметить, что ранее производители гаджетов просили Владимира Путина отклонить законопроект, как он, по их мнению, ухудшит ситуацию на рынке и приведет к его монополизации. В ФАС же уверены, что инициатива расширит ассортимент гаджетов для покупателей и поддержит российские компании.

В пресс-конференции НСН участвуют:

· Со-автор законопроекта, депутат Госдумы РФ Олег Николаев;

· Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко;

· Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.





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