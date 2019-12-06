Экс-советник президента: Закон об отечественном софте нужно было принять 8 лет назад

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция «Тут русский софт…»: Что ждёт рынок гаджетов в 2020 году? Она посвящена законопроекту, согласно которому через полгода в России нельзя будет приобрести гаджеты без предустановленного отечественного программного обеспечения. Документ уже подписал президент России Владимир Путин.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в ходе пресс-конференции НСН заявил, что этот законопроект нужно было принимать уже давно.

«Дума приняла хороший закон и умыла руки. Теперь вопрос: какой софт ставить? Здесь есть масса вопросов, которые требуют решения, в том числе с точки зрения конкуренции. Законопроект надо было принимать лет 8 назад, когда появились первые приложения. Риски в том, договоримся ли мы внутри себя, и сколько это займет времени», - говорит эксперт.

Как убеждены авторы законопроекта, эта мера уменьшит количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий. Под ограничение, в частности, попадут смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «Смарт-ТВ».

Прямую трансляцию пресс-конференции можно посмотреть в пресс-центре НСН.

