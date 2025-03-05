05.03.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Туризм. Итоги зимнего периода и прогнозы на весну»

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Этой зимой чаще всего россияне путешествовали в Москву – на нее приходится 27,3% всех бронирований. Среди российских городов в тройку самых популярных направлений, помимо столицы, вошли также Петербург (13,8%) и Сочи (7,7%). Причем в этом году популярность обеих столиц упала на 8 и 11% соответственно, а в Сочи поехало на 17,2% меньше туристов, чем зимой 2024 года. Из зарубежных направлений многие выбрали Турцию и ОАЭ.

В ходе пресс-конференции участники пресс-конференции обсудят следующие вопросы:

Какие направления стали самыми популярными зимой в этом году?

Какие новые направления открылись/закрылись в этом году для российских туристов?

Каковы планы и прогнозы туристической отрасли на весну/лето 2025 год?

Насколько активно идет развитие внутреннего туристического сектора?

Стоит ли бежать за путевками, пока доллар подешевел?

Как активно бронируются майские праздники?

Что будет с черноморским туризмом этим летом?

Поедут ли россияне в Египет и Турцию?

Участники пресс-конференции:

Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов;

Генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов;

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

