«Вместо европейцев»: Россиянам пообещали снижение цен на поездки в Тунис на 15%
Дмитрий Арутюнов заявил в пресс-центре НСН, что в Тунисе видят снижение интереса к стране от европейских туристов, поэтому ищут способы привлечь россиян, а Алексан Мкртчян назвал Тунис одним из драйверов роста в 2025 году.
Турагентства в 2025 году ожидают увеличение числа бронирований путевок в Тунис в пять раз. Об этом в пресс-центре НСН рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
«В этом году ожидается такая конкурентная борьба между перевозчиками в Тунис. Также мы увидим снижение цен в рублях по этому направлению примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Инфляция обошла стороной цены в эту страну. Тунис в этом году будет одним из драйверов роста. Мы ждем прирост в 500% на этом направлении», - поделился он.
В свою очередь генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов отметил, что россияне сегодня могут заменить Тунису пренебрегающих этим направлением европейцев.
«В Тунисе тоже учитывают тот фактор, что европейцы стали меньше ездить в арабские страны, соответственно загрузка гостиниц плохая, и они пытаются выйти на другие рынки. Россия не так боится мировых конфликтов и дружит с арабским миром, так что россияне могут заместить уходящую Европу из Туниса», - отметил Арутюнов.
Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов заявил в беседе с НСН, что по итогам зимнего сезона у россиян пользовалось большим спросом китайское направление Хайнань и "уже почти русский" Таиланд, куда летали благодаря удобным прямым рейсам, а также демократичным ценам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru