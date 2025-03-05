«Вместо европейцев»: Россиянам пообещали снижение цен на поездки в Тунис на 15%

Турагентства в 2025 году ожидают увеличение числа бронирований путевок в Тунис в пять раз. Об этом в пресс-центре НСН рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«В этом году ожидается такая конкурентная борьба между перевозчиками в Тунис. Также мы увидим снижение цен в рублях по этому направлению примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Инфляция обошла стороной цены в эту страну. Тунис в этом году будет одним из драйверов роста. Мы ждем прирост в 500% на этом направлении», - поделился он.