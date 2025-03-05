Египет для взрослых: В туриндустрии рассказали о появлении «несемейных» направлений
Египет сегодня стал популярным «несемейным» направлением для отдыха, так как время полета до страны увеличилось, и путешествовать туда с детьми стало сложно, заявил в пресс-центре НСН Воскан Арзуманов.
В связи с появлением зон облета увеличилось и время в полете до некоторых стран, что привело к разделению туристических направлений для отдыха на «семейные» и «несемейные». Об этом в пресс-центре НСН рассказал генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.
«Я бы разделил направления на «семейные» и «несемейные». Как оказалось, очень много стало «несемейных» направлений, куда люди предпочитают лететь вдвоем или поодиночке, без детей. Это связано, на мой взгляд, с тем, что появились определенные зоны облета, которые приносят дискомфорт и увеличивают время полета. Например, такое направление как Египет, стало больше отдыхом без детей. Детским отдыхом можно назвать Эмираты - туда любят летать с детьми. В принципе, Эмираты у нас лидер по семейному отдыху», - заявил он.
Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин НСН заявил, что российские курорты подорожали до 15%, к лету цены могут вырасти еще.
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