Египет для взрослых: В туриндустрии рассказали о появлении «несемейных» направлений

«Я бы разделил направления на «семейные» и «несемейные». Как оказалось, очень много стало «несемейных» направлений, куда люди предпочитают лететь вдвоем или поодиночке, без детей. Это связано, на мой взгляд, с тем, что появились определенные зоны облета, которые приносят дискомфорт и увеличивают время полета. Например, такое направление как Египет, стало больше отдыхом без детей. Детским отдыхом можно назвать Эмираты - туда любят летать с детьми. В принципе, Эмираты у нас лидер по семейному отдыху», - заявил он.

Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин НСН заявил, что российские курорты подорожали до 15%, к лету цены могут вырасти еще.



