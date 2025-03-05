«Потеряли 45% туристов»: Турагенты рассказали об отдыхе в Анапе в 2025 году

В этом году побережье Анапы уже потеряло до 45% своих туристов, многие из анапских пляжей будут официально закрыты, а в выигрыше останутся санатории и здравницы, а также отели, где есть бассейн. Об этом в пресс-центре НСН рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«В этом году анапское побережье столкнулось с серьезной проблемой, оно потеряло до 40-45% клиентов. Бенефициары - Туапсинский район, Геленджик, Сочи, в меньшей степени Крым. 80% тех, кто не поедет в Анапу, останутся в России. Многие ждут решение Роспотребнадзора, которое оттягивается. Я думаю, что раньше конца марта вообще не будет решения. Анапа - детский курорт, и никто не будет брать на себя ответственность за то, что может случиться с детьми, которые искупаются в этой воде. Мой прогноз, что частично будут официально закрыты некоторые пляжи, особенно ближе к Темрюкскому району. Купание в море будет только на страх и риск отдыхающих», - отметил он.