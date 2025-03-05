«Потеряли 45% туристов»: Турагенты рассказали об отдыхе в Анапе в 2025 году

Никто не захочет рисковать здоровьем детей, поэтому многие пляжи Анапы будут закрыты, в плюсе останутся Геленджик, Сочи и Туапсинский район, заявил в пресс-центре НСН Алексан Мкртчян.

В этом году побережье Анапы уже потеряло до 45% своих туристов, многие из анапских пляжей будут официально закрыты, а в выигрыше останутся санатории и здравницы, а также отели, где есть бассейн. Об этом в пресс-центре НСН рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«В этом году анапское побережье столкнулось с серьезной проблемой, оно потеряло до 40-45% клиентов. Бенефициары - Туапсинский район, Геленджик, Сочи, в меньшей степени Крым. 80% тех, кто не поедет в Анапу, останутся в России. Многие ждут решение Роспотребнадзора, которое оттягивается. Я думаю, что раньше конца марта вообще не будет решения. Анапа - детский курорт, и никто не будет брать на себя ответственность за то, что может случиться с детьми, которые искупаются в этой воде. Мой прогноз, что частично будут официально закрыты некоторые пляжи, особенно ближе к Темрюкскому району. Купание в море будет только на страх и риск отдыхающих», - отметил он.

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По его словам, без туристов в Анапе точно не останутся многочисленные санатории и крупные отели со спа-зоной.

«В выигрыше будут те отельеры, у которых есть бассейны, лечебная база, то есть санатории. Если в прошлом году туда приехало 4 млн отдыхающих, то в этом году мы ждем 2-2,5 млн», - рассказал он.

Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин заявил НСН, что ситуация с разливом мазута в Черном море снизила бронь в Анапе в два раза.

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ФОТО: Ирина Иванчук
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