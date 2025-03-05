Китай, Таиланд, Катар: В какие страны россияне летали зимой
Курорты Китая стали очень востребованным направлением у россиян, рассказал в пресс-центре НСН Воскан Арзуманов, это же подтвердил и Дмитрий Арутюнов, который также отметил популярность стран Ближнего Востока.
По итогам зимнего сезона у россиян пользовалось большим спросом китайское направление Хайнань и "уже почти русский" Таиланд, куда летали благодаря удобным прямым рейсам, а также демократичным ценам. Об этом в пресс-центре НСН рассказал генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.
«Наши лидеры - это Азия, Китай. На Хайнань благодаря нашему национальному перевозчику туристический поток увеличился в разы. Сейчас «Аэрофлот» добавил прямые рейсы из Самары, Уфы и Петербурга. Такое ощущение, что люди ждали, когда откроется Китай и все туда побежали. Очень хорошая динамика. Это также связано и с ценами, которые предлагает Хайнань. Они демократичные и доступные. Также нельзя обойтись без Таиланда, который называют «русским курортом». Я думаю, еще несколько лет, и Таиланд станет подобием Антальи», - рассказал он.
В свою очередь генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН выделил среди популярных направлений Ближний Восток.
«У нас по итогам зимнего сезона первое место занимают страны Ближнего Востока – Оман, Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия. Безусловно, сильный рост поездок в Китай. Китай – это сегодня такая дальневосточная Турция. Также Вьетнам очень сильно поднялся, Сейшелы и Африка», - подытожил он.
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