Китай, Таиланд, Катар: В какие страны россияне летали зимой

«Наши лидеры - это Азия, Китай. На Хайнань благодаря нашему национальному перевозчику туристический поток увеличился в разы. Сейчас «Аэрофлот» добавил прямые рейсы из Самары, Уфы и Петербурга. Такое ощущение, что люди ждали, когда откроется Китай и все туда побежали. Очень хорошая динамика. Это также связано и с ценами, которые предлагает Хайнань. Они демократичные и доступные. Также нельзя обойтись без Таиланда, который называют «русским курортом». Я думаю, еще несколько лет, и Таиланд станет подобием Антальи», - рассказал он.

В свою очередь генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН выделил среди популярных направлений Ближний Восток.

«У нас по итогам зимнего сезона первое место занимают страны Ближнего Востока – Оман, Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия. Безусловно, сильный рост поездок в Китай. Китай – это сегодня такая дальневосточная Турция. Также Вьетнам очень сильно поднялся, Сейшелы и Африка», - подытожил он.

Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин в беседе с НСН посоветовал туристам бронировать отели в апреле, чтобы сэкономить минимум 10%.

