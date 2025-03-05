«В Рим за 9 тысяч»: Туроператоры рассказали о поездках в Европу

Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН обратил внимание россиян на дешевые авиабилеты в Европу из Еревана, а Воскан Арзуманов заверил, что турагентства помогут забронировать европейские отели.

Сегодня Европа для россиян вполне доступна: Италия, Греция и Испания спокойно выдают визы, а если лететь с пересадкой через Ереван, а не через Стамбул, то можно потратить на билеты до 100 тысяч рублей на семью из трех человек. Об этом в пресс-центре НСН рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«Как только снизились цены на авиабилеты в Европу, сразу увеличился и российский турпоток. Если раньше билет Москва-Стамбул-Рим стоил 120 тысяч рублей, то сейчас можно самостоятельно доехать до Еревана и оттуда улететь в Рим за девять тысяч рублей в оба конца. Вместо того, чтобы лететь через Стамбул за безумные деньги – 300 тысяч только на авиабилеты на семью из трех человек, – сейчас можно спокойно добраться до Рима за 100 тысяч рублей. Италия, Испания, Греция, Венгрия и Франция дают визы, и люди едут», - рассказал он.

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В свою очередь генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН отметил, что не стоит переживать о сложностях с бронированием отелей в Европе.

«Есть туроператоры и турагенты, через которых можно забронировать отели в Европе, например, с маленькой предоплатой. Никаких сложностей с этим нет», - уточнил он.

По мнению генерального директора Арт-тур Дмитрия Арутюнова, не за горами и перелеты напрямую из России в США.

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«Вчера прочитали новость о том, что возможно возобновление авиаперелетов между Россией и США. Я думаю, это более вероятно, чем возобновление рейсов в Европу при нынешней ситуации. Консульские учреждения уже назначили нашего нового посла. Как только начнут работу консульские службы, я думаю, будет реально и возобновление авиасообщения», - отметил он в пресс-центре НСН.

Ранее Арзуманов в пресс-центре НСН рассказал, что в связи с появлением зон облета увеличилось и время в полете до некоторых стран, что привело к разделению туристических направлений для отдыха на «семейные» и «несемейные».

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ФОТО: РИА Новости
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