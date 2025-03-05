«В Рим за 9 тысяч»: Туроператоры рассказали о поездках в Европу

Сегодня Европа для россиян вполне доступна: Италия, Греция и Испания спокойно выдают визы, а если лететь с пересадкой через Ереван, а не через Стамбул, то можно потратить на билеты до 100 тысяч рублей на семью из трех человек. Об этом в пресс-центре НСН рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«Как только снизились цены на авиабилеты в Европу, сразу увеличился и российский турпоток. Если раньше билет Москва-Стамбул-Рим стоил 120 тысяч рублей, то сейчас можно самостоятельно доехать до Еревана и оттуда улететь в Рим за девять тысяч рублей в оба конца. Вместо того, чтобы лететь через Стамбул за безумные деньги – 300 тысяч только на авиабилеты на семью из трех человек, – сейчас можно спокойно добраться до Рима за 100 тысяч рублей. Италия, Испания, Греция, Венгрия и Франция дают визы, и люди едут», - рассказал он.