«Ринулись оплачивать»: Падение курса доллара увеличило число брони турпутевок на 15%
Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН заявил, что туристическая отрасль мгновенно реагирует на изменение курса доллара, что также подтвердил Воскан Арзуманов и отметил, что люди сразу бросились выкупать путевки.
В момент падения курса доллара туристы сразу бросились оплачивать свои летние бронирования, чтобы приобрести путевку по хорошей цене. Об этом в пресс-центре НСН рассказал генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.
«В последние дни мы видим, что курс доллара растет, и, конечно, есть определённый спад продаж. А так, когда курс упал, все сразу ринулись бронировать. Более того, у туроператоров есть такое понятие, как предоплата, то есть оплатил 20% и уже перед вылетом доплачиваешь остальное. Мы видим, что люди уже не ждут две недели до вылета, а сразу несут деньги, чтобы закрыть 100% забронированной на лето и осень заявки по хорошему курсу», - пояснил он.
В свою очередь вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян отметил, что туристическая отрасль всегда сразу же реагирует на изменения курса доллара или евро, и туристы видят снижение цен на путевки.
«Туристическая отрасль моментально в режиме онлайн реагирует на падения курса доллара и евро. Если мы обратим внимание, то продавцы бытовой техники, продуктов, автомобилей не снижают цену от падения курса. Только туризм день в день реагирует. Если тур стоил 500 тысяч рублей, то он на следующий день стоит уже 490 тысяч, а потом вообще 450 тысяч. На позапрошлой неделе из-за падения курса доллара мы увидели рост по бронированиям в 15%», - рассказал он в пресс-центре НСН.
Ранее Арзуманов в пресс-центре НСН рассказал, что в связи с появлением зон облета увеличилось и время в полете до некоторых стран, что привело к разделению туристических направлений для отдыха на «семейные» и «несемейные».
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