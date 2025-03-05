«Ринулись оплачивать»: Падение курса доллара увеличило число брони турпутевок на 15%

В свою очередь вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян отметил, что туристическая отрасль всегда сразу же реагирует на изменения курса доллара или евро, и туристы видят снижение цен на путевки.

«Туристическая отрасль моментально в режиме онлайн реагирует на падения курса доллара и евро. Если мы обратим внимание, то продавцы бытовой техники, продуктов, автомобилей не снижают цену от падения курса. Только туризм день в день реагирует. Если тур стоил 500 тысяч рублей, то он на следующий день стоит уже 490 тысяч, а потом вообще 450 тысяч. На позапрошлой неделе из-за падения курса доллара мы увидели рост по бронированиям в 15%», - рассказал он в пресс-центре НСН.

Ранее Арзуманов в пресс-центре НСН рассказал, что в связи с появлением зон облета увеличилось и время в полете до некоторых стран, что привело к разделению туристических направлений для отдыха на «семейные» и «несемейные».

