14.07.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, на тему: «Туристический сезон 2020: первые итоги лета и перспективы открытия границ»

Пандемия коронавирусной инфекции нанесла серьезный ущерб туризму во всем мире. Росавиация уже продлила запрет на международные авиаперелеты и въезд в Россию иностранных граждан до 1 августа. Между тем в России открылись уже более 60 направлений внутреннего туризма. В Сочи, после снятия ограничений, на отдых прибыло уже сто тысяч туристов. Несмотря на закрытые границы, рейсы из России ждет туристический бизнес Турции, Болгарии и Кипра. А спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия может начать работу по открытию границ со странами, которые готовы пустить российских туристов.

Как изменился внутренний туризм в 2020 году?

Какие новые туристические направления в России были открыты в связи с закрытием границ?

Как соблюдаются меры безопасности на отечественных курортах?

Как отсутствие конкуренции сказалось на цене и качестве внутреннего туризма?

Когда планируется открытие границ для туристов?

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Брифинг проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Брифинг будет транслироваться в прямом эфире 14.07.2020 в 12:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



