Майя Ломидзе: В Крыму места для туристов еще есть!

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершился брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, на тему: «Туристический сезон 2020: первые итоги лета и перспективы открытия границ».

Майя Ломидзе рассказала, что несмотря на заявления в СМИ и в региональных правительств о полной загрузке отелей и санаториев, места для отдыха есть и на Черноморском побережье, и в Крыму.

«Все наши Черноморские курорты, и Крым пользуются мегавысоким спросом сейчас. Но когда мы говорим о стопроцентной загрузке, надо понимать, что далеко не все отели открылись. В первую очередь продается самые дорогие и самые комфортные объекты размещения. Да, они распроданы вплоть до сентября включительно, по нашим данным. Тем не менее, места и в Крыму, и в Краснодарском крае есть. Другой вопрос, какая это ценовая категория. Это средняя планка, как правило», - уточнила она.