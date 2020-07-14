Ломидзе: туристический сезон состоялся, на российских курортах аншлаг

«Туристический сезон уже можно назвать состоявшимся. Потому что ещё в мае были очень грустные прогнозы, и было непонятно, получится ли у наших граждан куда-то поехать отдыхать. Но сейчас мы видим практически аншлаг на наших курортах и парадоксально появившуюся в этом сезоне возможность отправиться туда на чартерных рейсах. В том числе и в те регионе, которые до сих пор воспринимались исключительно как направления индивидуального дорогого туризма. Я имею в виду Алтай и Бурятию», - сказала Ломидзе.

Ранее она сообщила, что к 15 июля должен появиться список первых стран, с которых начнется открытие границ и авиасообщения, но предупредила, что до первых полетов за границу еще далеко.



