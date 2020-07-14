Ломидзе: туристический сезон состоялся, на российских курортах аншлаг

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила НСН об ажиотажном спросе на отечественные курорты и открывшихся чартерных рейсах по туристическим направлениям.

В пресс-центре ИА «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг, посвящённый летнему туристическому сезону 2020 года.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН заявила, что туристический сезон уже можно назвать состоявшимся - на российских курортах аншлаг.

«16 июля никто никуда не полетит». Майя Ломидзе о поэтапном открытии границ

«Туристический сезон уже можно назвать состоявшимся. Потому что ещё в мае были очень грустные прогнозы, и было непонятно, получится ли у наших граждан куда-то поехать отдыхать. Но сейчас мы видим практически аншлаг на наших курортах и парадоксально появившуюся в этом сезоне возможность отправиться туда на чартерных рейсах. В том числе и в те регионе, которые до сих пор воспринимались исключительно как направления индивидуального дорогого туризма. Я имею в виду Алтай и Бурятию», - сказала Ломидзе.

Ранее она сообщила, что к 15 июля должен появиться список первых стран, с которых начнется открытие границ и авиасообщения, но предупредила, что до первых полетов за границу еще далеко.


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:Майя ЛомидзеТуризм
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