Ломидзе: туристический сезон состоялся, на российских курортах аншлаг
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила НСН об ажиотажном спросе на отечественные курорты и открывшихся чартерных рейсах по туристическим направлениям.
В пресс-центре ИА «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг, посвящённый летнему туристическому сезону 2020 года.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН заявила, что туристический сезон уже можно назвать состоявшимся - на российских курортах аншлаг.
«Туристический сезон уже можно назвать состоявшимся. Потому что ещё в мае были очень грустные прогнозы, и было непонятно, получится ли у наших граждан куда-то поехать отдыхать. Но сейчас мы видим практически аншлаг на наших курортах и парадоксально появившуюся в этом сезоне возможность отправиться туда на чартерных рейсах. В том числе и в те регионе, которые до сих пор воспринимались исключительно как направления индивидуального дорогого туризма. Я имею в виду Алтай и Бурятию», - сказала Ломидзе.
Ранее она сообщила, что к 15 июля должен появиться список первых стран, с которых начнется открытие границ и авиасообщения, но предупредила, что до первых полетов за границу еще далеко.
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