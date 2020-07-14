Названа возможная дата открытия Италии и Испании для россиян

«К концу июля ожидается обновление списка стран, откуда будет принимать туристов Испания. И уже завтра-послезавтра такой же обновлённый список обнародует Италия. По предварительной неподтверждённой информации Россия может войти в список тех стран, которые Италия и Испания готовы будут принимать с определённого момента. И не факт, что этот момент наступит 17 июля или 1 августа», - считает Майя Ломидзе.

Ранее она заявила, что туристический сезон уже можно назвать состоявшимся, потому что на российских курортах аншлаг и туда можно отправиться на чартерных рейсах.

