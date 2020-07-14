Названа возможная дата открытия Италии и Испании для россиян
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила НСН, что, по предварительной неподтверждённой информации, Россия может оказаться в списке стран, откуда Италия и Испания начнут принимать туристов.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, на тему: «Туристический сезон 2020: первые итоги лета и перспективы открытия границ».
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире НСН сообщила, что в ближайшее время Италия и Испания обновят списки стран, чьих туристов они готовы принимать, и Россия может оказаться в этих списках.
«К концу июля ожидается обновление списка стран, откуда будет принимать туристов Испания. И уже завтра-послезавтра такой же обновлённый список обнародует Италия. По предварительной неподтверждённой информации Россия может войти в список тех стран, которые Италия и Испания готовы будут принимать с определённого момента. И не факт, что этот момент наступит 17 июля или 1 августа», - считает Майя Ломидзе.
Ранее она заявила, что туристический сезон уже можно назвать состоявшимся, потому что на российских курортах аншлаг и туда можно отправиться на чартерных рейсах.
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