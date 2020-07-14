Названы цены на самые бюджетные и популярные туры по России
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила НСН о том, что в этом году минимальные цены на турпакеты снизились на 25-30% по сравнению с предыдущим годом.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошёл брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, на тему: «Туристический сезон 2020: первые итоги лета и перспективы открытия границ».
Майя Ломидзе рассказала НСН о ценах на самые бюджетные и самые популярные туры.
«Минимальная цена турпакета – 24 тысячи рублей на двоих с питанием на неделю. В этом году минимальные цены на 25-30% ниже, чем минимальные цены прошлого года. Но больше всего продаётся пакетов в среднем ценовом сегменте, либо в дорогом. Поэтому если ориентировать на стоимость самых популярных туров, то они будут примерно в два раза дороже бюджетных вариантов. То есть от 55 и до 80 тысяч рублей на двоих на неделю, включая питание, как правило завтрак», - заявила Ломидзе.
Ранее она сообщила о том, что в ближайшее время Италия и Испания обновят списки стран, чьих туристов они готовы принимать, и Россия может оказаться в этих списках.
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