Названы цены на самые бюджетные и популярные туры по России

«Минимальная цена турпакета – 24 тысячи рублей на двоих с питанием на неделю. В этом году минимальные цены на 25-30% ниже, чем минимальные цены прошлого года. Но больше всего продаётся пакетов в среднем ценовом сегменте, либо в дорогом. Поэтому если ориентировать на стоимость самых популярных туров, то они будут примерно в два раза дороже бюджетных вариантов. То есть от 55 и до 80 тысяч рублей на двоих на неделю, включая питание, как правило завтрак», - заявила Ломидзе.

Ранее она сообщила о том, что в ближайшее время Италия и Испания обновят списки стран, чьих туристов они готовы принимать, и Россия может оказаться в этих списках.

