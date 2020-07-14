Майя Ломидзе расскажет в пресс-центре НСН о перспективах туристического сезона

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» начинается брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, на тему: «Туристический сезон 2020: первые итоги лета и перспективы открытия границ».

В ходе брифинга Майя Ломидзе расскажет, как изменился внутренний туризм, как соблюдаются меры безопасности на отечественных курортах, что происходит с ценами и качеством внутреннего туризма, а также о новых туристических направлениях в России и перспективах открытия границ для туристов.

Ранее стало известно, что чартеры с туристами из России ждет туристический бизнес Турции, Болгарии и Кипра. А спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия может начать работу по открытию границ со странами, которые готовы пустить российских туристов.

