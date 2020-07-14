Майя Ломидзе: Госдума предлагает «добить» турбизнес!
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России в ходе пресс-конференции НСН объяснила, что еще один налог на поездки станет губительным для всех участников туристического рынка.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершился брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, на тему: «Туристический сезон 2020: первые итоги лета и перспективы открытия границ».
Майя Ломидзе рассказала о предложении Госдумы об обязательных электронных путевках, которые могут окончательно добить турбизнес.
«С электронными путевками все непросто. В 2020 году бизнесу нанесен беспрецедентный удар. Это коснулось всего мира. Ущерб причинен всей цепочке от объектов размещения до ретейла. Рынок с трудом удерживается на плаву. Государство, правительство, Ростуризм неоднократно прорабатывали пакет мер поддержки индустрии. Они далеки от совершенства, но хорошо, что есть хоть что-то, и вопрос продолжает обсуждаться. Весь мир говорит о том, что индустрию надо поддержать. И в этих условиях, когда речь идет о выживании отрасли, появляется законопроект об обязательности электронной путевки, которая по умолчании создает дополнительную финансовую нагрузку и на бизнес, и на туристов. Содержащиеся там пункты настолько щокируют своей неуместностью в нынешней ситуации, что наступает легкое онемение. Государство пытается спасти индустрию, а Госдума тут так "красиво" выступает! Это сократит количество игроков до 3-4, потому что в такой системе невозможно будет работать», - заявила она.
Ранее на брифинге НСН Майя Ломидзе рассказала, что, несмотря на заявления СМИ и региональных правительств о полной загрузке отелей и санаториев, места для отдыха есть и на Черноморском побережье, и в Крыму.
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