Майя Ломидзе: Госдума предлагает «добить» турбизнес!

«С электронными путевками все непросто. В 2020 году бизнесу нанесен беспрецедентный удар. Это коснулось всего мира. Ущерб причинен всей цепочке от объектов размещения до ретейла. Рынок с трудом удерживается на плаву. Государство, правительство, Ростуризм неоднократно прорабатывали пакет мер поддержки индустрии. Они далеки от совершенства, но хорошо, что есть хоть что-то, и вопрос продолжает обсуждаться. Весь мир говорит о том, что индустрию надо поддержать. И в этих условиях, когда речь идет о выживании отрасли, появляется законопроект об обязательности электронной путевки, которая по умолчании создает дополнительную финансовую нагрузку и на бизнес, и на туристов. Содержащиеся там пункты настолько щокируют своей неуместностью в нынешней ситуации, что наступает легкое онемение. Государство пытается спасти индустрию, а Госдума тут так "красиво" выступает! Это сократит количество игроков до 3-4, потому что в такой системе невозможно будет работать», - заявила она.

Ранее на брифинге НСН Майя Ломидзе рассказала, что, несмотря на заявления СМИ и региональных правительств о полной загрузке отелей и санаториев, места для отдыха есть и на Черноморском побережье, и в Крыму.

