7.05.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Тунеядцев больше не будет: государство планирует привлечь безработных к труду»
Правительство РФ планирует усилить борьбу с нелегальной занятостью и уже в ближайшие месяцы начнет активное выявление граждан трудоспособного возраста, которые не работают официально. К 1 марта 2026 года Минтруд должен представить план по привлечению к труду неработающих россиян. По данным Росстата, в 2023 году не работали 14,9 млн трудоспособных россиян. Из них 11,8 млн «не выразили желание работать» - это 6 млн учащихся очной формы, 1,6 млн ведущих домашнее хозяйство, 2,1, млн пенсионеров – инвалидов, потерявших кормильца или вышедших на пенсию досрочно. Большое число граждан хоть и пытались трудоустроиться, но не были сразу готовы приступить к новым обязанностям, а кто-то и вовсе не искал работу.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Как планируется подсчитать точное количество неработающих граждан?
- Как сильно бьет по бюджету государства недостаток налогов по причине теневой занятости населения?
- Какую помощь государство может оказать безработным, которые ищут работу, но не могут трудоустроиться по специальности?
- Как мотивировать на работу зумеров, которые не любят жёсткие рамки?
- Распространится ли новая инициатива на матерей с детьми, можно ли их считать трудовым резервом?
- Какие меры нужно принять против серого найма?
- Как решить проблему зарплат в конвертах?
- Как работодателю привлекать новых квалифицированных сотрудников на свои предприятия?
- Когда начнут штрафовать безработных?
Участники пресс-конференции:
- Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб;
- HR-эксперт, Член Ассоциации спикеров СНГ Алёна Старовойт;
- Психолог Анна Баленко
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам
+7 917 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8