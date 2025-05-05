7.05.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Тунеядцев больше не будет: государство планирует привлечь безработных к труду»

Правительство РФ планирует усилить борьбу с нелегальной занятостью и уже в ближайшие месяцы начнет активное выявление граждан трудоспособного возраста, которые не работают официально. К 1 марта 2026 года Минтруд должен представить план по привлечению к труду неработающих россиян. По данным Росстата, в 2023 году не работали 14,9 млн трудоспособных россиян. Из них 11,8 млн «не выразили желание работать» - это 6 млн учащихся очной формы, 1,6 млн ведущих домашнее хозяйство, 2,1, млн пенсионеров – инвалидов, потерявших кормильца или вышедших на пенсию досрочно. Большое число граждан хоть и пытались трудоустроиться, но не были сразу готовы приступить к новым обязанностям, а кто-то и вовсе не искал работу.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как планируется подсчитать точное количество неработающих граждан?

Как сильно бьет по бюджету государства недостаток налогов по причине теневой занятости населения?

Какую помощь государство может оказать безработным, которые ищут работу, но не могут трудоустроиться по специальности?

Как мотивировать на работу зумеров, которые не любят жёсткие рамки?

Распространится ли новая инициатива на матерей с детьми, можно ли их считать трудовым резервом?

Какие меры нужно принять против серого найма?

Как решить проблему зарплат в конвертах?

Как работодателю привлекать новых квалифицированных сотрудников на свои предприятия?

Когда начнут штрафовать безработных?

Участники пресс-конференции:

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб;

HR-эксперт, Член Ассоциации спикеров СНГ Алёна Старовойт;

Психолог Анна Баленко

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам

+7 917 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



