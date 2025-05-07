Специалистов в возрасте 45+ назвали востребованными на рынке труда

Специалисты, готовые быстро учиться и адаптироваться к новым реалиям, всегда будут востребованы вне зависимости от возраста, рассказала Алёна Старовойт.

Дефицит кадров сегодня вынуждает работодателей расширять возрастные рамки набора персонала. Об этом рассказала в пресс-центре НСН HR-эксперт, член Ассоциации спикеров СНГ Алёна Старовойт.

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«Благодаря кадровому голоду, который сейчас есть у нас в стране, люди 45+ заново становятся востребованы. Работодатели вынуждены принимать их на работу, но это не плохо, это прекрасно. Опытные специалисты, готовые быстро адаптироваться под новый мир, всегда будут востребованы, независимо от того, сколько им лет», - рассказала она.

Ранее психолог Анна Баленко в пресс-центре НСН рассказала, что к поколению зумеров нужен особый подход на работе.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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