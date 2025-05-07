Специалистов в возрасте 45+ назвали востребованными на рынке труда
Специалисты, готовые быстро учиться и адаптироваться к новым реалиям, всегда будут востребованы вне зависимости от возраста, рассказала Алёна Старовойт.
Дефицит кадров сегодня вынуждает работодателей расширять возрастные рамки набора персонала. Об этом рассказала в пресс-центре НСН HR-эксперт, член Ассоциации спикеров СНГ Алёна Старовойт.
«Благодаря кадровому голоду, который сейчас есть у нас в стране, люди 45+ заново становятся востребованы. Работодатели вынуждены принимать их на работу, но это не плохо, это прекрасно. Опытные специалисты, готовые быстро адаптироваться под новый мир, всегда будут востребованы, независимо от того, сколько им лет», - рассказала она.
Ранее психолог Анна Баленко в пресс-центре НСН рассказала, что к поколению зумеров нужен особый подход на работе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Летевший в РФ самолет Вучича вынужденно приземлился в Баку
- Застрявшим из-за задержки рейса в Таиланде россиянам отказались продлевать номер
- В Новороссийске не стали отменять парад в честь Дня Победы
- Кадыров встретится с Путиным и примет участие в его международных встречах
- Российские войска освободили село Липовое в ДНР
- Российские средства ПВО за сутки сбили 524 украинских беспилотника
- Россиянам рассказали, почему PIN-код не защитит данные телефона при краже
- Песков заявил, что Россию больше не интересует «Большая восьмерка»
- ВСУ атаковали храм в Курской области
- Агроном Туманов раскрыл, где нельзя сажать картошку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru