«Благодаря кадровому голоду, который сейчас есть у нас в стране, люди 45+ заново становятся востребованы. Работодатели вынуждены принимать их на работу, но это не плохо, это прекрасно. Опытные специалисты, готовые быстро адаптироваться под новый мир, всегда будут востребованы, независимо от того, сколько им лет», - рассказала она.

Ранее психолог Анна Баленко в пресс-центре НСН рассказала, что к поколению зумеров нужен особый подход на работе.

