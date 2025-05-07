«Не готовы прогибаться»: Психолог заявила, что зумеры изменят экономику
Зумеры (поколение, родившееся в промежуток с 1996 по 2010 год) изменят экономику, так как они не готовы перерабатывать и терпеть повышенные требования от начальства, к ним нужен особый подход и мотивация, ведь это большой пласт трудоспособного населения. Об этом в пресс-центре НСН рассказала психолог Анна Баленко.
«Поколение Z сейчас изменит всю нашу экономику. Раньше мы понимали, что чтобы чего-то добиться, надо пройти испытательный срок, нужно зарекомендовать себя. Поколение Z не готово работать на свою репутацию, они не готовы работать больше восьми часов без доплаты. Они не готовы прогибаться под начальника, который «ломает об колено». Мне в свое время предлагали поставить раскладушку в офисе и работать. Поколение Z хочет равных отношений, и они готовы учиться и учатся быстро. Нужно находить к ним подход и мотивировать, ведь это огромный пласт трудоспособного населения», - отметила она.
Ранее стало известно, что представители поколения зумеров стали чаще брать кредиты в 2024 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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