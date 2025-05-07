«ИИ, конечно, не заменит человека, но очень сильно может его улучшить. Мы в компаниях уже применяем ИИ, и я считаю, что это основная задача любого руководителя - научить сотрудников пользоваться ИИ, чтобы они помогли бизнесу развиваться. В нашей компании благодаря тому, что дизайнеры пользуются ИИ, их производительность выросла в разы. Из-за развития ИИ, по статистике, к 2030 году мы потеряем 92 млн текущих должностей по всему миру, но благодаря тому, что ИИ поменяет рынок, появится 170 млн новых. Поэтому переживать, что развитие ИИ принесет что-то плохое, не нужно», - отметила она.

Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман в беседе с НСН рассказал, что большую часть работы чиновников с легкостью можно переложить на плечи искусственного интеллекта, предоставив людям возможность заниматься более интеллектуальной деятельностью.

