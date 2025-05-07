Людям пообещали 170 млн новых рабочих мест благодаря ИИ
Сегодня каждый руководитель должен поставить себе задачу обучить сотрудников владеть искусственным интеллектом, чтобы облегчить им задачи и повысить доходность своего бизнеса, заявила Алёна Старовойт.
Согласно статистике по развитию искусственного интеллекта (ИИ), к 2030 году мир потеряет 92 млн текущих должностей, однако взамен появится 170 млн новых, рассказала в пресс-центре НСН HR-эксперт, член Ассоциации спикеров СНГ Алёна Старовойт.
«ИИ, конечно, не заменит человека, но очень сильно может его улучшить. Мы в компаниях уже применяем ИИ, и я считаю, что это основная задача любого руководителя - научить сотрудников пользоваться ИИ, чтобы они помогли бизнесу развиваться. В нашей компании благодаря тому, что дизайнеры пользуются ИИ, их производительность выросла в разы. Из-за развития ИИ, по статистике, к 2030 году мы потеряем 92 млн текущих должностей по всему миру, но благодаря тому, что ИИ поменяет рынок, появится 170 млн новых. Поэтому переживать, что развитие ИИ принесет что-то плохое, не нужно», - отметила она.
Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман в беседе с НСН рассказал, что большую часть работы чиновников с легкостью можно переложить на плечи искусственного интеллекта, предоставив людям возможность заниматься более интеллектуальной деятельностью.
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