«Если в одной отрасли работники какой-то конкретной организации получают на 50% ниже заработную плату, чем в среднем по региону, то можно предположить, что зарплата там выплачивается в конвертах. В этих случаях очень просто обязать работодателя выплачивать белую зарплату. Это важно прежде всего для работающих, потому что если за вас не платят страховые взносы, вы в дальнейшем не будете иметь право на получение пенсии в установленный законом срок и в лучшем случае получите социальную пенсию через пять лет. А в худшем случае она будет минимальная. Те неуплаченные страховые взносы, которые, казалось бы, сегодня выгодно недоплачивать работодателю, приводят к тому, что в конце жизни, когда человек особенно нуждается в пенсионной поддержке, эта сама пенсия становится мизерной», - рассказала она.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что наказание за тунеядство в России вводить не планируется, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

