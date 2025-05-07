Депутат Бессараб рассказала, чем грозит россиянам зарплата в конвертах
Люди, получающие 50% зарплаты в конверте, в лучшем случае могут рассчитывать на социальную пенсию, а в худшем - останутся с минимальной материальной поддержкой, заявила НСН Светлана Бессараб.
Когда работодатель пытается экономить, не выплачивая сотруднику полностью белую зарплату, это приводит к тому, что в конце жизни этот сотрудник остается фактически с мизерной пенсией. Об этом в пресс-центре НСН рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Если в одной отрасли работники какой-то конкретной организации получают на 50% ниже заработную плату, чем в среднем по региону, то можно предположить, что зарплата там выплачивается в конвертах. В этих случаях очень просто обязать работодателя выплачивать белую зарплату. Это важно прежде всего для работающих, потому что если за вас не платят страховые взносы, вы в дальнейшем не будете иметь право на получение пенсии в установленный законом срок и в лучшем случае получите социальную пенсию через пять лет. А в худшем случае она будет минимальная. Те неуплаченные страховые взносы, которые, казалось бы, сегодня выгодно недоплачивать работодателю, приводят к тому, что в конце жизни, когда человек особенно нуждается в пенсионной поддержке, эта сама пенсия становится мизерной», - рассказала она.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что наказание за тунеядство в России вводить не планируется, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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