«Зумеры думают в первую очередь про себя, потом - про все остальное. Раньше работали всю жизнь в одной компании, потом стало нормально поменять работу через пять лет, потом через три, а сейчас если человек хотя бы год проработал в компании, значит он уже стабильный. Поэтому когда они приходят к нам в 22-24 года, мы можем быть уже пятым или шестым работодателем у них. У нас кадровый голод – в России не хватает почти двух миллионов работающих людей с 19 до 40 лет, поэтому мы с этим миримся. Мы уже смотрим на навыки, а не на высшее образование. Сами же ребята считают, что если они проработали полгода, они уже не младшие специалисты и хотят повышения», - рассказала она.

Ранее психолог Анна Баленко в пресс-центре НСН рассказала, что поколение Z привыкло к нерегулярным заработкам, подработкам и фрилансу, так как это приносит им в два-три раза больше дохода, чем вакансии с официальным трудоустройством в штат.

