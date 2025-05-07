Кадровый голод вынуждает работодателей мириться с непостоянностью зумеров
Сейчас в России нехватка почти двух миллионов трудоспособных кадров в возрасте с 19 до 40 лет, поэтому работодателям приходиться мириться с их нестандартным подходом к работе, заявила в пресс-центре НСН Алёна Старовойт.
Сегодня работодателям приходиться привыкать к тому, что поколение зумеров (родились в промежуток с 1996 по 2010 год) едва ли работает больше года на одном месте и уже через полгода хотят повышения. Об этом в пресс-центре НСН рассказала HR-эксперт, член Ассоциации спикеров СНГ Алёна Старовойт.
«Зумеры думают в первую очередь про себя, потом - про все остальное. Раньше работали всю жизнь в одной компании, потом стало нормально поменять работу через пять лет, потом через три, а сейчас если человек хотя бы год проработал в компании, значит он уже стабильный. Поэтому когда они приходят к нам в 22-24 года, мы можем быть уже пятым или шестым работодателем у них. У нас кадровый голод – в России не хватает почти двух миллионов работающих людей с 19 до 40 лет, поэтому мы с этим миримся. Мы уже смотрим на навыки, а не на высшее образование. Сами же ребята считают, что если они проработали полгода, они уже не младшие специалисты и хотят повышения», - рассказала она.
Ранее психолог Анна Баленко в пресс-центре НСН рассказала, что поколение Z привыкло к нерегулярным заработкам, подработкам и фрилансу, так как это приносит им в два-три раза больше дохода, чем вакансии с официальным трудоустройством в штат.
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