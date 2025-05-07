«Уходят в гиг-экономику»: Психолог рассказала, где работают зумеры

Молодые люди в возрасте 18-28 лет не идут работать по специальности или в офис из-за низкого уровня стартовых зарплат, а также требуемого опыта работы, заявила в пресс-центре НСН Анна Баленко.

Поколение Z (люди, рожденные в промежуток с 1996 по 2010 год) привыкло к нерегулярным заработкам, подработкам и фрилансу, так как это приносит им в два-три раза больше дохода, чем вакансии с официальным трудоустройством в штат, рассказала в пресс-центре НСН психолог Анна Баленко.

Психолог рассказала, как избежать конфликтов с зумерами на работе

«У нас 16-17% населения России – это зумеры. Это где-то 23-25 млн человек. И среди них очень высокий уровень безработицы. Потому что лишь каждый третий получивший образование идет работать по специальности. Помимо прочего, мы имеем низкую стартовую зарплату в 25-40 тысяч рублей, а на любую вакансию требуется опыт работы. Таким образом, поколение Z переходит в гиг-экономику, когда заработки не регулярные: курьеры, таксисты, фриланс. Однако на этих позициях они зарабатывают более 100 тысяч рублей», - рассказала она.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН рассказала, что когда работодатель пытается экономить, не выплачивая сотруднику полностью белую зарплату, это приводит к тому, что в конце жизни этот сотрудник остается фактически с мизерной пенсией.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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