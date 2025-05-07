«У нас 16-17% населения России – это зумеры. Это где-то 23-25 млн человек. И среди них очень высокий уровень безработицы. Потому что лишь каждый третий получивший образование идет работать по специальности. Помимо прочего, мы имеем низкую стартовую зарплату в 25-40 тысяч рублей, а на любую вакансию требуется опыт работы. Таким образом, поколение Z переходит в гиг-экономику, когда заработки не регулярные: курьеры, таксисты, фриланс. Однако на этих позициях они зарабатывают более 100 тысяч рублей», - рассказала она.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН рассказала, что когда работодатель пытается экономить, не выплачивая сотруднику полностью белую зарплату, это приводит к тому, что в конце жизни этот сотрудник остается фактически с мизерной пенсией.

