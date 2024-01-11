18.01.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Цена таблетки. Итоги 2023 и первые изменения 2024 года для аптечной розницы»
2023 год запомнится для фармацевтической отрасли принятием программы "Фарма 2030", которая направлена на рост выпуска в России качественных, эффективных и безопасных лекарств и повышение их доступности. Ключевая цель — обеспечить лекарственную независимость и безопасность страны. Также фармацевтическая розница в городах стремительно развивается, по данным аналитиков, в России сегодня функционирует более 75 тысяч аптек, причем более 40% из них принадлежат федеральным сетям. Продажи лекарств в аптеках по итогам десяти месяцев 2023 г. составили 1,4 трлн руб. Это на 3% больше, чем было в аналогичный период годом ранее. Но несмотря на рост аптечных сетей, каждая третья аптека сталкивается с проблемой нехватки кадров. Молодежь проявляет мало интереса к профессии.
- Какие перемены ждут фармотрасль в 2024 году?
- Стоит ли опасаться дефицита лекарств и вырастут ли цены на препараты?
- Каким будет будущее аптечного рынка?
- Какие перспективы у малых фармацевтических розничных предприятий?
- Почему молодежь не идет в профессию и как привлечь высокопрофессиональные кадры?
На эти и многие другие вопросы ответят участники пресс-конференции:
- Виктория Преснякова, директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава альянса фармацевтических ассоциаций
- Елена Неволина, исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата»
- Сергей Шуляк, генеральный директор DSM Group
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8