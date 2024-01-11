18.01.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Цена таблетки. Итоги 2023 и первые изменения 2024 года для аптечной розницы»

2023 год запомнится для фармацевтической отрасли принятием программы "Фарма 2030", которая направлена на рост выпуска в России качественных, эффективных и безопасных лекарств и повышение их доступности. Ключевая цель — обеспечить лекарственную независимость и безопасность страны. Также фармацевтическая розница в городах стремительно развивается, по данным аналитиков, в России сегодня функционирует более 75 тысяч аптек, причем более 40% из них принадлежат федеральным сетям. Продажи лекарств в аптеках по итогам десяти месяцев 2023 г. составили 1,4 трлн руб. Это на 3% больше, чем было в аналогичный период годом ранее. Но несмотря на рост аптечных сетей, каждая третья аптека сталкивается с проблемой нехватки кадров. Молодежь проявляет мало интереса к профессии.

Какие перемены ждут фармотрасль в 2024 году?

Стоит ли опасаться дефицита лекарств и вырастут ли цены на препараты?

Каким будет будущее аптечного рынка?

Какие перспективы у малых фармацевтических розничных предприятий?

Почему молодежь не идет в профессию и как привлечь высокопрофессиональные кадры?

На эти и многие другие вопросы ответят участники пресс-конференции:

Виктория Преснякова, директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава альянса фармацевтических ассоциаций

директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава альянса фармацевтических ассоциаций Елена Неволина, исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата»

исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Сергей Шуляк, генеральный директор DSM Group

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



